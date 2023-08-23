AEW DYNAMITE RESULTS (8/23): Keller’s report on Strickland & Fox vs. Darby & Nick Wayne, Elite vs. Bullet Club Gold, Moxley vs. Fenix, Renee talks with MJF and Cole, All In hype

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AEW DYNAMITE REPORT
“FYTER FEST”
AUGUST 23, 2023
DULUTH, GA.
AIRED ON TBS
Commentators: Excalibur, Taz, Tony Schiavone
Ring Announcer: Justin Roberts
Tonight after AEW Dynamite, join Wade Keller live with guest co-host Tyler Sage to break down the show with live callers and emails.
•STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE AND THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW TWO HOURS OR SO AFTER THE TV SHOW ENDS.
[HOUR ONE]
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