FREE PODCAST 6/23 – PWTorch Dailycast – PWT Talks NXT: Wells & Lindberg discuss Naraku fireballing Tony D’Angelo, Shawn Spears getting kicked out of the faction he started, an Evolve Championship match, more (78 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
SHOW SUMMARY: Kelly Wells and Nate Lindberg discuss Naraku fireballing Tony D’Angelo, Shawn Spears getting kicked out of the faction he started, an Evolve Championship match, and more.
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