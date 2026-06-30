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NXT PREVIEW (6/30): Announced matches, location, how to watch

June 30, 2026

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

When: Tuesday, June 30, 2026

Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center

How To Watch: CW Network

Announced Matches & Appearances

  • El Hijo del Vikingo vs. E.K. Prosper – AAA Latin American Championship match
  • Vanity Project (Brady Baylor & Ricky Smokes) (with Myka Lockwood & Jackson Drake) vs. Galeno & El Hijo del Dr. Wagner Jr. – NXT Tag Team Championship match
  • Mason Rook vs. Jackson Drake (with Myka Lockwood & Brad Baylor & Ricky Smokes)
  • Jaida Parker vs. Karmen Petrovic (with Nattie & Nikkita Lyons)

LAST WEEK’S NXT RESULTS: NXT GREAT AMERICAN BASH RESULTS (6/28): Tony D’Angelo vs. Naraku, Lola Vice vs. Kendal Grey, first PLE on CW Network, more

OR CHECK THIS OUT AT PROWRESTLING.NET: Powell’s NXT Great American Bash Hit List: Kendal Grey’s fast rise is fun yet raises some concerns, Tony D’Angelo’s injury angle was campy in the moment, yet helpful during his match with Naraku

THANK YOU FOR VISITING

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