7/15 NXT ON USA REPORT: Wells’s report on Io Shirai vs. Tegan Nox, Damian Priest vs. Cameron Grimes, Keith Lee’s first show as NXT Champion

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WELLS’S NXT TV REPORT
JULY 15, 2020
LIVE(?) IN ORLANDO, FLA. AT FULL SAIL UNIVERSITY
AIRED ON USA NETWORK
REPORT BY KELLY WELLS, PWTORCH CONTRIBUTOR
Announcers: Mauro Ranallo, Beth Phoenix, Tom Phillips
Tonight after NXT, join me with cohosts Nate Lindberg and Tom Stoup to break down the show with live callers and mailbag.
•STREAM LIVE HERE ABOUT 30 MINUTES AFTER NXT
•CALL: (515) 605-9345
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: pwtorchnxt@gmail.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “PWTORCH” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE AND THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW AN HOUR OR SO AFTER NXT
[HOUR ONE]
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