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7/1 WWE SMACKDOWN RESULTS: Keller’s report on New Day vs. Viking Raiders, Raquel & Shotzi & Lacey vs. Bliss & Asuka & Morgan

By Wade Keller, PWTorch editor

July 1, 2022

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

WWE SMACKDOWN TV REPORT
JULY 1, 2022
PHOENIX, ARIZ. AT FOOTPRINT CENTER
AIRED ON FOX

Commentators: Michael Cole, Pat McAfee

Ring Announcer: Samantha Irvin

Tonight after WWE Smackdown, join Wade Keller live with guest co-host Alex McDonald to break down the show with live callers and emails.

STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE AND THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW TWO HOURS OR SO AFTER THE TV SHOW ENDS.

[HOUR ONE]

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