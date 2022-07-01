7/1 WWE SMACKDOWN RESULTS: Keller’s report on New Day vs. Viking Raiders, Raquel & Shotzi & Lacey vs. Bliss & Asuka & Morgan

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WWE SMACKDOWN TV REPORT
JULY 1, 2022
PHOENIX, ARIZ. AT FOOTPRINT CENTER
AIRED ON FOX
Commentators: Michael Cole, Pat McAfee
Ring Announcer: Samantha Irvin
Tonight after WWE Smackdown, join Wade Keller live with guest co-host Alex McDonald to break down the show with live callers and emails.
•STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE AND THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW TWO HOURS OR SO AFTER THE TV SHOW ENDS.
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