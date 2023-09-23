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AEW COLLISION RESULTS (9/23): Keller’s report on Danielson vs. Starks in a Texas Death Match, Luchasaurus vs. Christian Cage vs. Darby Allin for TNT Title, White vs. Andrade, RVD & Hook vs. Parker & Mendard

By Wade Keller, PWTorch editor

September 23, 2023

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

KELLER’S AEW COLLISION REPORT
SEPTEMBER 23, 2023
GRAND RAPIDS, MICH. AT VAN ANDEL ARENA
AIRED LIVE ON TNT

Commentators: Kevin Kelly, Nigel McGuinness

Ring Announcer: Bobby Cruz

Tonight after AEW Collision, join Wade Keller live with guest co-host Patrick Moynahan to break down the show with live callers and emails.

STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE ANDw THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW TWO HOURS OR SO AFTER THE TV SHOW ENDS.

[HOUR ONE]

 

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