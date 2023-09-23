AEW COLLISION RESULTS (9/23): Keller’s report on Danielson vs. Starks in a Texas Death Match, Luchasaurus vs. Christian Cage vs. Darby Allin for TNT Title, White vs. Andrade, RVD & Hook vs. Parker & Mendard

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KELLER’S AEW COLLISION REPORT
SEPTEMBER 23, 2023
GRAND RAPIDS, MICH. AT VAN ANDEL ARENA
AIRED LIVE ON TNT
Commentators: Kevin Kelly, Nigel McGuinness
Ring Announcer: Bobby Cruz
Tonight after AEW Collision, join Wade Keller live with guest co-host Patrick Moynahan to break down the show with live callers and emails.
•STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE ANDw THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW TWO HOURS OR SO AFTER THE TV SHOW ENDS.
[HOUR ONE]
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