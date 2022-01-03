1/3 WWE MONDAY NIGHT RAW RESULTS: Keller’s report on Day 1 fallout with Brock Lesnar as the new WWE Champion, Styles vs. Omos, Priest vs. Ziggler

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
KELLER’S WWE RAW REPORT
JANUARY 3, 2022
GREENVILLE, S.C. AT BON SECOURS WELLNESS ARENA
AIRED ON USA NETWORK
Commentators: Jimmy Smith, Byron Saxton, Corey Graves
Tonight after the show, join Wade Keller live with guest co-host Brandon LeClair to break down the show with live callers and emails.
•STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE AND THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW TWO HOURS OR SO AFTER THE TV SHOW ENDS.
[HOUR ONE]
Leave a Reply