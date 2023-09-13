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AEW DYNAMITE RESULTS (9/13): Keller’s report on Samoa Joe vs. Roderick Strong for AEW Title match at Grand Slam, Moxley vs. Big Bill, Hangman vs. Brian Cage, Callis Masterpiece

By Wade Keller, PWTorch editor

September 13, 2023

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

AEW DYNAMITE REPORT
SEPTEMBER 13, 2023
CINCINNATI, OHIO AT HERITAGE BANK CENTER
AIRED ON TBS

Commentators: Excalibur, Taz, Tony Schiavone

Ring Announcer: Justin Roberts

Tonight after AEW Dynamite, join Wade Keller live with guest co-host Joel Dehnel to break down the show with live callers and emails.

STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE AND THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW TWO HOURS OR SO AFTER THE TV SHOW ENDS.

[HOUR ONE]

 

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