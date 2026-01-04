News Ticker

FREE PODCAST 1/4 – WKPWP NXT on USA Post-Show – 5 Yrs Ago: (1-6-2021) NXT New Year’s Evil including Kyle O’Reilly vs. Finn Balor, Rhea Ripley vs. Raquel Gonzalez, more (127 min.)

January 4, 2026

SHOW SUMMARY: In this week’s 5 Yrs Ago Flashback episode of the Wade Keller Pro Wrestling Post-show (1-6-2021), we flash back to the “PWT Talks NXT” episode featuring PWTorch’s Nate Lindberg, Tom Stoup, and Kevin Cattani breaking down NXT New Year’s Evil, including Kyle O’Reilly vs. Finn Balor, Rhea Ripley vs. Raquel Gonzalez, Xia Li & Boa’s debut, The Gargano Way, Gran Metalik vs. Santos Escobar, Damian Priest vs. Karrion Kross, and more.

