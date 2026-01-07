News Ticker

FREE PODCAST 1/6 – PWTorch Dailycast – PWT Talks NXT: Lindberg & Cattani discuss New Year’s Evil including Oba Femi vacating NXT Championship after defeating Leon Slater, Jacy Jayne vs. Kendall Grey, Tatum Paxley vs. Izzi Dame, more (77 min.)

January 7, 2026

SHOW SUMMARY: Nate Lindberg and Kevin Cattani discuss NXT New Year’s Evil including Oba Femi vacating the NXT Championship after defeating Leon Slater, Jacy Jayne vs. Kendall Grey, Tatum Paxley vs. Izzi Dame, Thea Hail vs. Izzi Dame (yes, again), and more.

