FREE PODCAST 2/15 – PWTorch Dailycast – Best of PWTorch Livecast: 5 Yrs Ago – NXT Takeover Vengeance Day including Balor-Dunne, Shirai-Storm-Martinez, and more, plus Kelly Wells talks Triple H media call (111 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
SHOW SUMMARY: Today we jump back five years to an episode of the “Wrestling Night in America” Nate Lindberg and Bruce Hazelwood breaking down NXT Takeover Vengeance Day including Finn Balor vs. Pete Dunne, Io Shirai vs. Toni Storm vs. Mercedes Martinez, GYV vs. MSK, Ember Moon & Shotzi Blackheart vs. Candice LaRae & Indi Hartwell, and Johnny Gargano & Kushida. Kelly Wells joins mid-show with his thoughts, and fills us in on the post-Takeover Triple H media call.
FREE VERSION: AUDIO LINK
AD-FREE VIP VERSION: VIP AUDIO LINK
NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO
OTHER LINKS…
Or support us on Patreon…
–https://www.patreon.com/
Subscribe to our YouTube Channel…
–https://www.youtube.com/
Follow us on Blue Sky…
–https://bsky.app/profile/
Emails…
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.