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AEW DYNAMITE TV RESULTS (5/31): Keller’s report on Jericho & Saraya vs. Cole & Baker, Kaun & Toa Liona vs. Cassidy & Darby, Ross interviews Callis

By Wade Keller, PWTorch editor

May 31, 2023

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

AEW DYNAMITE REPORT
MAY 31, 2023
SAN DIEGO, CALIF. AT VIEJAS ARENA AT SAN DIEGO STATE UNIVERSITY
AIRED ON TBS

Commentators: Excalibur, Taz, Tony Schiavone

Ring Announcer: Justin Roberts

Tonight after AEW Dynamite, join Wade Keller live with guest co-host Mike McMahon to break down the show with live callers and emails.

STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE AND THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW TWO HOURS OR SO AFTER THE TV SHOW ENDS.

[HOUR ONE]

 

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