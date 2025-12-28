FREE PODCAST 12/28 – WKPWP NXT on USA Post-Show – 5 Yrs Ago: (12-30-2020) Remembering Jon Huber, Swerve Strickland vs. Bronson Reed, plus Gargano, Strong, Breezango, more (134 min.)

News Ticker

December 28, 2025

SHOW SUMMARY: In this week’s 5 Yrs Ago Flashback episode of the Wade Keller Pro Wrestling Post-show (12-30-2020), we flash back to the “PWT Talks NXT” episode featuring PWTorch’s Nate Lindberg and Tom Stoup covering the death of Jon Huber, the NXT Year End Awards, Swerve Strickland vs. Bronson Reed, Breezango vs. Grizzled Young Veterans, Mercedes Martinez in Action, Roderick Strong vs. Pete Dunne, Leon Ruff vs. Johnny Gargano, the build to New Years Evil, and more.

