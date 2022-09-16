9/16 WWE SMACKDOWN RESULTS: Keller’s report and analysis of Sami vs. Ricochet, Logan Paul appears, Four-way tag

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WWE SMACKDOWN TV REPORT
SEPTEMBER 16, 2022
ANAHEIM, CALIF. AT HONDA CENTER
AIRED ON FOX
Commentators: Michael Cole, Corey Graves
Tonight after AEW Dynamite, join Wade Keller live with guest co-host Danny Doucette from PWTorch.com to break down the show with live callers and emails.
•STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE AND THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW TWO HOURS OR SO AFTER THE TV SHOW ENDS.
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