11/16 AEW DYNAMITE TV RESULTS: Keller’s report on final Full Gear PPV hype, Acclaimed music video, Jericho & Guevara vs. Claudio & Danielson, Bowens vs. Strickland

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
AEW DYNAMITE REPORT
NOVEMBER 16, 2022
BRIDGEPORT, CONN. AT TOTAL MORTAGE ARENA
AIRED LIVE ON TBS
Commentators: Excalibur, Taz, Tony Schiavone
Tonight after AEW Dynamite, join Wade Keller live with guest co-host Brandon LeClair to break down the show with live callers and emails.
•STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE AND THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW TWO HOURS OR SO AFTER THE TV SHOW ENDS.
Leave a Reply