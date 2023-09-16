AEW COLLISION RESULTS (9/16): Keller’s report on Starks & Big Bill vs. Claudio & Danielson, Statlander vs. Baker for TBS Title, FTR vs. Iron Savages

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
KELLER’S AEW COLLISION REPORT
SEPTEMBER 16, 2023
STATE COLLEGE, PA. AT BRYCE JORDAN CENTER
AIRED LIVE ON TNT
Commentators: Kevin Kelly, Nigel McGuinness
Tonight after AEW Collision, join Wade Keller live with guest co-host Chris Maitland to break down the show with live callers and emails.
•STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE ANDw THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW TWO HOURS OR SO AFTER THE TV SHOW ENDS.
Leave a Reply