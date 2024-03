FREE PODCAST 3/12 – PWTorch Dailycast – PWT Talks NXT: Lindberg & Hazelwood discuss Trick Williams addressing the crowd, Shawn Spears vs. Ridge Holland, OTM vs. LWO, more (97 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

SHOW SUMMARY: Nate Lindberg and Bruce Hazelwood take calls and emails to discuss Trick Williams addressing the crowd, Shawn Spears vs. Ridge Holland, OTM vs. LWO, Roxanne Perez’s heel turn, Lexis King vs. Mr. Stone, Oba Femi vs. Brooks Jensen, and more.

