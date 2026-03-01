FREE PODCAST 3/1 – WKPWP NXT on USA Post-Show – 5 Yrs Ago: (3-3-2021) Adam Cole’s betrayal of Roderick Strong, Escobar vs. Karrion Kross in a No DQ, Io Shirai vs. Zoey Stark, more (137 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
SHOW SUMMARY: In this week’s 5 Yrs Ago Flashback episode of the Wade Keller Pro Wrestling Post-show (3-3-2021), we flash back to the “PWT Talks NXT” episode featuring Nate Lindberg and Tom Stoup covering Shayna Baszler & Nia Jax vs. Dakota Kai & Raquel Gonzalez, Finn Balor vs. Roderick Strong, The Way Goes to Therapy, Ember Moon vs. Aliyah, Oney Lorcan & Danny Burch vs. Tommaso Ciampa & Timothy Thatcher, L.A. Knight’s CWC Debut, Cameron Grimes vs. Bronson Reed, and more.
