News Ticker

NXT PREVIEW (3/3): Announced matches, location, how to watch

March 3, 2026

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

When: Tuesday, March 3, 2026

Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center

How To Watch: CW Network

Announced Matches & Appearances

  • Jacy Jayne vs. Zaria – NXT Women’s Championship match
  • Wren Sinclair vs. Nikkita Lyons – WWE Women’s Speed Tournament #1 Contender match
  • Hank Walker & Tank Ledger & Shiloh Hill vs. Vanity Project (Jackson Drake & Brad Baylor & Ricky Smokes)
  • Blake Monroe and Jaida Parker face-to-face
  • Izzi Dame and Tatum Paxley face-to-face
  • Ricky Saints to host “Absolute Experience”

LAST WEEK’S NXT RESULTS: NXT TV RESULTS (2/24): Miller’s report on Jayne vs. Ruka for NXT Title, DarkState vs. Vanity Project for NXT Tag Titles, Ethan Page vs. Myles Borne for North American Title

OR CHECK THIS OUT AT PROWRESTLING.NET: Powell’s NXT Hit List: Zaria finally turned on Sol Ruca, Joe Hendry shared his story, thoughts on two title changes

THANK YOU FOR VISITING

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

ALL CONTENT © TDH COMMUNICATIONS INC. 2025