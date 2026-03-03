NXT PREVIEW (3/3): Announced matches, location, how to watch

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
When: Tuesday, March 3, 2026
Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center
How To Watch: CW Network
Announced Matches & Appearances
- Jacy Jayne vs. Zaria – NXT Women’s Championship match
- Wren Sinclair vs. Nikkita Lyons – WWE Women’s Speed Tournament #1 Contender match
- Hank Walker & Tank Ledger & Shiloh Hill vs. Vanity Project (Jackson Drake & Brad Baylor & Ricky Smokes)
- Blake Monroe and Jaida Parker face-to-face
- Izzi Dame and Tatum Paxley face-to-face
- Ricky Saints to host “Absolute Experience”
