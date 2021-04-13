4/13 NXT ON USA REPORT: Wells’s report on first Tuesday episode featuring MSK vs. Dain & Maverick, Santos Escobar Open Challenge, TakeOver fallout, more

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NXT ON USA
APRIL 13, 2021, 8PM EST
LIVE IN ORLANDO, FLA., AT CAPITOL WRESTLING CENTER
AIRED ON USA NETWORK
REPORT BY KELLY WELLS, PWTORCH CONTRIBUTOR
Commentary: Vic Joseph, Wade Barrett, Beth Phoenix
Join the “PWT Talks NXT” Dailycast with me, Tom Stoup & Nate Lindberg to break down the episode:
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•CALL: (515) 605-9345 (press “1” to queue)
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[HOUR ONE]
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