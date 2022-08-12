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8/12 WWE SMACKDOWN RESULTS: Keller’s report on Gunther vs. Nakamura for IC Title, Rodriguez & Aliyah vs. Xia Li & Shotzi in tournament match, Liv-Rousey contract signing

By Wade Keller, PWTorch editor

August 12, 2022

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

WWE SMACKDOWN TV REPORT
AUGUST 12, 2022
RALEIGH, N.C. AT N.C. STATE’S PNC ARENA
AIRED ON FOX

Commentators: Michael Cole, Pat McAfee

Ring Announcer: Samantha Irvin

Tonight after WWE Smackdown, join Wade Keller live with guest co-host Nick Barbati to break down the show with live callers and emails.

STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE AND THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW TWO HOURS OR SO AFTER THE TV SHOW ENDS.

[HOUR ONE]

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