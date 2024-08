FREE PODCAST 8/10 – PWTorch Dailycast – All Elite Conversation Club: Dehnel & Kanner discuss historically low AEW ratings in midst of contract negotiations, Penta, Fenix, and Starks could be headed to WWE, Ibushi and Omega closer to returning (119 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

In this week's episode of All Elite Conversation Club, PWTorch contributors Joel Dehnel and Gregg Kanner cover these topics:

Death of Kevin Sullivan

Penta, Fenix, and Ricky Starks look to be WWE bound

Trent Baretta neck surgery

Updates on Kota Ibushi and Kenny Omega returns

Historically low AEW ratings

Wednesday’s Dynamite review from Winston-Salem, NC

Upcoming AEW line-ups

Emails

