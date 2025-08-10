FREE PODCAST 8/10 – WKPWP NXT on USA Post-Show – 5 Yrs Ago: (8-12-2020) Adam Cole-Pat McAfee main event storyline, Rhea Ripley vs. Dakota Kai, Damian Priest, Keith Lee, more (135 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
SHOW SUMMARY: In this week’s 5 Yrs Ago Flashback episode of the Wade Keller Pro Wrestling Post-show (8-12-2020), we flash back to the “PWT Talks NXT” episode featuring PWTorch’s Tom Stoup, Nate Lindberg, and Kevin Cattani covering Velveteen Dream surprise return, Keith Lee fireball angle, Reed vs. Priest, plus Dakota Kai, Io Shirai, and more.
