NXT PREVIEW (8/12): Announced matches, location, how to watch

August 12, 2025

When: Tuesday, August 12, 2025

Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center

How To Watch: Live on CW Network

Announced Matches & Appearances

  • Oba Femi & Trick Williams & Je’Von Evans & Moose vs. DarkState (Dion Lennox & Saquon Shugars & Osiris Griffin & Cutler James) – Eight-Man Tag Team match
  • Nia Jax vs. Lash Legend
  • Joe Hendry vs. Charlie Dempsey
  • Kelani Jordan & Lola Vice vs. Jacy Jayne & Fallon Henley

