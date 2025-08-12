NXT PREVIEW (8/12): Announced matches, location, how to watch

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
When: Tuesday, August 12, 2025
Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center
How To Watch: Live on CW Network
Announced Matches & Appearances
- Oba Femi & Trick Williams & Je’Von Evans & Moose vs. DarkState (Dion Lennox & Saquon Shugars & Osiris Griffin & Cutler James) – Eight-Man Tag Team match
- Nia Jax vs. Lash Legend
- Joe Hendry vs. Charlie Dempsey
- Kelani Jordan & Lola Vice vs. Jacy Jayne & Fallon Henley
