News Ticker

FREE PODCAST 1/20 – PWTorch Dailycast – PWT Talks NXT: Wells & Lindberg discuss another hill to climb for ZaRuca, debut of Elio LeFleur, ladder match to crown new NXT Champion taking shape, more (70 min.)

January 21, 2026

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

SHOW SUMMARY: Kelly Wells and Nate Lindberg discuss NXT including another hill to climb for ZaRuca, an impressive debut for Elio LeFleur, the ladder match to crown a new NXT Champion taking shape, and more.

FREE VERSION: AUDIO LINK

AD-FREE VIP VERSION: VIP AUDIO LINK

NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO

OTHER LINKS…

Or support us on Patreon…

https://www.patreon.com/pwtorchvip

Subscribe to our YouTube Channel…

https://www.youtube.com/pwtorch

Follow us on Blue Sky…

https://bsky.app/profile/pwtorch.bsky.social

Emails…

wadekellerpodcast@gmail.com

kellerwade@gmail.com

pwtorch@gmail.com

THANK YOU FOR VISITING

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

ALL CONTENT © TDH COMMUNICATIONS INC. 2025