WWE Raw Results (7/24): Keller’s report on Seth-Balor contract signing, Logan Paul-Ricochet face-to-face, Stark vs. Lynch, Drew-Gunther face-to-face

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WWE RAW TV REPORT
JULY 24, 2023
TAMPA, FLA. AT AMALIE ARENA
AIRED LIVE ON USA
Commentators: Kevin Patrick, Corey Graves
Ring Announcer: Samantha Irvin
Tonight after WWE Raw, join Wade Keller live with guest co-host Kelly Wells of PWTorch to break down the show with live callers and emails.
•STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE AND THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW TWO HOURS OR SO AFTER THE TV SHOW ENDS.
[HOUR ONE]
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