NXT PREVIEW (8/26): Announced matches, location, how to watch

August 26, 2025

When: Tuesday, August 26, 2025

Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center

How To Watch: Live on CW Network

Announced Matches & Appearances

  • Blake Monroe vs. Kelani Jordan
  • Lexis King vs. Myles Borne – Blindfold match
  • Fatal Influence (Jacy Jayne & Fallon Henley & Jazmyn Nyx) vs. Lola Vice & Zaria & Sol Ruca
  • The Culling (Izzi Dame & Tatum Paxley) vs. Wren Sinclair & mystery partner

