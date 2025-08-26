NXT PREVIEW (8/26): Announced matches, location, how to watch

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
When: Tuesday, August 26, 2025
Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center
How To Watch: Live on CW Network
Announced Matches & Appearances
- Blake Monroe vs. Kelani Jordan
- Lexis King vs. Myles Borne – Blindfold match
- Fatal Influence (Jacy Jayne & Fallon Henley & Jazmyn Nyx) vs. Lola Vice & Zaria & Sol Ruca
- The Culling (Izzi Dame & Tatum Paxley) vs. Wren Sinclair & mystery partner
