FREE PODCAST 9/30 – PWTorch Dailycast – PWT Talks NXT: Wells & Lindberg discuss NXT and TNA colliding at Showdown Summit, Je’Von Evans & Leon Slater vs. The Culling, Lola Vice vs. Fallon Henley, more (67 min.)

SHOW SUMMARY: Kelly Wells and Nate Lindberg discuss NXT and TNA colliding at the Showdown Summit, Je’Von Evans & Leon Slater vs. The Culling, Lola Vice vs. Fallon Henley, Myles Borne vs. Josh Briggs, Mustafa Ali returning to NXT for a North American Title challenge, Jaida Parker vs. Lash Legend, and more.
