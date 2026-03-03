VIP PODCAST 3/3 – Collision Cafe with Brian Zilem & Taylor Halley: Is Swerve Strickland too cool to boo, Kevin Knight shines, Collision recap, Elimination Chamber and WrestleMania build (92 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
SHOW SUMMARY: In this episode of “Collision Cafe,” Brian Zilem and new co-host Taylor Halley discuss the following:
- 01:48 Swerve Promo
- 04:02 Fixing Swerve’s Heat
- 09:49 Hangman Stakes Fallout
- 13:53 Brody King Spotlight
- 18:39 WWE Box Reveal Rant
- 27:36 Intro
- 32:58 Collision – MJF vs. Knight
- 38:20 Death Riders Fatigue
- 42:36 Champa vs. Lethal
- 44:02 Inspiration Debut Talk
- 47:17 Moonsault Safety Debate
- 53:13 Brawling Birds Squash Review
- 01:04:45 Hook and Bowens Team-Up Tease
- 01:09:11 Women’s Tag Match Steals Show on Collision
- 01:14:29 Andrade Main Event and Revolution Setup
- 01:19:28 Jericho to WWE Speculation
- 01:23:55 WrestleMania Build and Ticket Rant
- 01:33:54 Wrap-Up and Listener Email
DIRECT LINK: VIP AUDIO LINK
NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO
OTHER LINKS…
Or support us on Patreon…
–https://www.patreon.com/
Subscribe to our YouTube Channel…
–https://www.youtube.com/
Follow us on Blue Sky…
–https://bsky.app/profile/
Emails…
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.