VIP PODCAST 3/3 – Collision Cafe with Brian Zilem & Taylor Halley: Is Swerve Strickland too cool to boo, Kevin Knight shines, Collision recap, Elimination Chamber and WrestleMania build (92 min.)

March 3, 2026

SHOW SUMMARY: In this episode of “Collision Cafe,” Brian Zilem and new co-host Taylor Halley discuss the following:

  • 01:48 Swerve Promo
  • 04:02 Fixing Swerve’s Heat
  • 09:49 Hangman Stakes Fallout
  • 13:53 Brody King Spotlight
  • 18:39 WWE Box Reveal Rant
  • 27:36 Intro
  • 32:58 Collision – MJF vs. Knight
  • 38:20 Death Riders Fatigue
  • 42:36 Champa vs. Lethal
  • 44:02 Inspiration Debut Talk
  • 47:17 Moonsault Safety Debate
  • 53:13 Brawling Birds Squash Review
  • 01:04:45 Hook and Bowens Team-Up Tease
  • 01:09:11 Women’s Tag Match Steals Show on Collision
  • 01:14:29 Andrade Main Event and Revolution Setup
  • 01:19:28 Jericho to WWE Speculation
  • 01:23:55 WrestleMania Build and Ticket Rant
  • 01:33:54 Wrap-Up and Listener Email

