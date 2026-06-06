VIP 2006 BACK ISSUE – Pro Wrestling Torch #916 (June 3, 2006): Angle jumps to ECW, ROH Fourth Anniversary Roundtable & Keller Report, Sammartino Interview, Keller review of “Game of Shadows,” insider news

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
SUMMARY of #916 cover-dated June 3, 2006: This issue includes a cover story on Kurt Angle’s jump to ECW and the overall state of the ECW relaunch… In-depth analysis of the ROH Fourth Anniversary DVD with Keller’s match reviews and star ratings and Roundtable Reviews… Columns by Pat McNeill (on ECW), Wade Keller (reviewing “Game of Shadows”), and Bruce Mitchell (TNA-Hermie Sadler)… Part three of the “On Point Interview” with Bruno Sammartino… Plus WWE Newswire, TNA Newswire, ROH Newswire, ETC. Newswire, Big Story Reports on Raw, Smackdown, and Impact, the Weekly Events Schedule, 1996 Backtrack, The Top Five Stories of the Week, a WWE Live Event Report, Poll Analysis, Quotebook, and more.
–DIRECT LINK: PWTorchNewsletter #916
–TUTORIAL ON DISPLAYING NEWSLETTER PDFS ON IPAD OR ANDROID TABLET
FULL NEWSLETTER TEXT AND PDF VERSIONS AVAILABLE EXCLUSIVELY TO VIP MEMBERS…
NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO WITH DIGITAL PDF & TEXT NEWSLETTER ACCESS
OR SIGN UP FOR HOME POSTAL DELIVERY OF WEEKLY PAPER COPY: CLICK HERE
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.