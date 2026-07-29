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FREE PODCAST 7/29 – PWTorch Dailycast – PWT Talks NXT: Lindberg & Miller discuss the debut of Cruz Montana, Grayson Waller’s impressive opening promo, Shiloh Hill vs. Tristan Angels, more (81 min.)

July 29, 2026

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

SHOW SUMMARY: Nate Lindberg and David Miller discuss the debut of Cruz Montana, Grayson Waller’s impressive opening promo, Shiloh Hill vs. Tristan Angels, Lizzy Rain vs. Izzi Dame, BirthRight vs. OTM, Myles Borne vs. Kam Hendrix, Aalyah Mysterio’s apparent WWE signing, and more.

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