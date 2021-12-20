12/20 WWE MONDAY NIGHT RAW REPORT: Hazelwood’s live alt-perspective on Lashley’s address, “Cutting Edge” and “Miz TV,” Balor vs. Theory, Belair vs. Doudrop, more

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WWE MONDAY NIGHT RAW TV REPORT
DECEMBER 20, 2021
MILWAUKEE, WIS. FROM THE FISERV FORUM
AIRED LIVE ON USA NETWORK
REPORT BY BRUCE LEE HAZELWOOD (@B_Lee253), PWTORCH CONTRIBUTOR
Commentators: Jimmy Smith, Byron Saxton, Corey Graves
Ring Announcer: Mike Rome
Backstage Correspondent(s): Sarah Schreiber, Kevin Patrick
Tonight after the show, join PWTorch.com founder and editor Wade Keller and a guest co-host to break down the show with live callers and emails.
•STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE AND THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW AN HOUR OR SO AFTER RAW
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