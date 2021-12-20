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12/20 WWE MONDAY NIGHT RAW REPORT: Hazelwood’s live alt-perspective on Lashley’s address, “Cutting Edge” and “Miz TV,” Balor vs. Theory, Belair vs. Doudrop, more

BY BRUCE LEE HAZELWOOD, PWTORCH CONTRIBUTOR

December 20, 2021

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

WWE MONDAY NIGHT RAW TV REPORT
DECEMBER 20, 2021
MILWAUKEE, WIS. FROM THE FISERV FORUM
AIRED LIVE ON USA NETWORK
REPORT BY BRUCE LEE HAZELWOOD (@B_Lee253), PWTORCH CONTRIBUTOR

Commentators: Jimmy Smith, Byron Saxton, Corey Graves

Ring Announcer: Mike Rome

Backstage Correspondent(s): Sarah Schreiber, Kevin Patrick

Tonight after the show, join PWTorch.com founder and editor Wade Keller and a guest co-host to break down the show with live callers and emails.

STREAM LIVE HERE ABOUT 5 MINUTES AFTER THE SHOW CONCLUDES
•CALL: (347) 215-8558
•EMAIL COMMENTS/QUESTIONS: wadekellerpodcast@pwtorch.com
•IF YOU DON’T LISTEN LIVE, SEARCH “WADE KELLER” ON YOUR PODCAST APP TO SUBSCRIBE AND THEN DOWNLOAD OR STREAM THE FULL SHOW AN HOUR OR SO AFTER RAW

[HOUR ONE]

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