FREE PODCAST 9/21 – PWTorch Dailycast – Wrestling Night in America: Lindberg & Cattani & Miller discuss WWE Wrestlepalooza including Cody Rhodes vs. Drew McIntyre, Stephanie Vaquer vs. Iyo Sky, more (110 min.)

September 21, 2025

SHOW SUMMARY: Nate Lindberg, Kevin Cattani, and David Miller discuss WWE’s Wrestlepalooza on ESPN including Cody Rhodes vs. Drew McIntyre, Stephanie Vaquer vs. Iyo Sky, Brock Lesnar vs. John Cena, AJ Lee & CM Punk vs. Becky Lynch & Seth Rollins, The Usos vs. The Vision, Stephanie McMahon’s induction to the 2026 Hall of Fame, and more.

