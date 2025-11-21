FREE PODCAST 11/21 – PWTorch Dailycast – All Elite Conversation Club: Dehnel & Kanner discuss and preview Saturday’s Full Gear card (113 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
SHOW SUMMARY: In this week’s episode of All Elite Conversation Club, PWTorch contributors Joel Dehnel and Gregg Kanner cover these topics:
(00:00) Intro, Joel is back!
(03:58) Full Gear Preview
(06:38) Tailgate brawl includes Big Boom vs. Roppongi Vice, $200K four-way, CMLL trios, Hook/Eddie vs. Workhorse Men, Okada and Takeshita on pre-show
(17:14) Tag title match – FTR vs. BroDido
(25:07) Million Dollar Trios – Elite reunion setup with Kenny Omega and Young Bucks
(30:13) TNT Championship – Kyle Fletcher vs. Mark Briscoe rematch with stipulation
(38:51) Darby vs. PAC and Kyle O’Reilly vs. Jon Moxley – Death Riders storyline crucial matches
(48:32) National Championship Casino Gauntlet
(53:17) Women’s World Championship
(1:02:16) World Championship
(1:16:01) Zach’s Email and trivia
Send your thoughts and questions to allelitecc@gmail.com
