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FREE PODCAST 7/25 – WKPWP NXT on USA Post-Show – 5 Yrs Ago: (7-27-2021): Samoa Joe’s return, LA Knight and Cameron Grimes on golf course, Adam Cole vs. Bronson Reed, Ciampa, Raquel, more (116 min.)

July 25, 2026

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

SHOW SUMMARY: In this week’s 5 Yrs Ago Flashback episode of the Wade Keller Pro Wrestling Post-show (7-27-2021), PWTorch’s Nate Lindberg and Tom Stoup – with Kelly Wells joining later in the show – discuss Dakota Kai turning on Raquel Gonzalez, Samoa Joe’s return to the active roster, Timothy Thatcher & Tommaso Ciampa vs. Oney Lorcan & Pete Dunne, Josh Briggs vs. Cameron Hayes, Hit Row vs. Imperium, LA Knight and Cameron Grimes on the Golf Course, Adam Cole vs. Bronson Reed, and more.

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