NJPW announces lineups for Wrestlind Dontaku events on May 4 and May 5, matches include BC vs. House of Torture Dogpound Steel Cage match and Goto vs. Newman

NJPW has announced the lineups for their two night Wrestling Dontaku event set to take place on May 3 and May 4 in Fukuoka, Japan. The May 3 event is headliend by War Dogs vs. House of Torture in a Dogpound Steel Cage Match with the losing team having to leave Bullet Club.

The May 4 event is headlined by IWGP World Hvt. Champion Hirooki Goto vs. Callum Newman and IWGP Global Hvt. Champion Yota Tsuji vs. Yuya Uemura. Both shows can be seen live and on-deman on NJPW World with English and Japanese commentary.

Wrestling Dontaku May 3 lineup:

War Dogs (David Finlay & Gabe Kidd & Drilla Maloney & Clark Connors & Taiji Ishimori) vs. House of Torture (Evil & Sho & Sanada & Ren Narita & Yoshinobu Kanemaru) – Dogpound Steel Cage Match (Losing team members leave Bullet Club)

Shingo Takagi vs. Shota Umino

Hiroshi Tanahashi vs. Zack Sabre Jr.

NJPW World TV Champion El Phantasmo vs. Konosuke Takeshita

Ryusuke Taguchi &Yoshi-Hashi & Hirooki Goto vs. The United Empire (Jakob Austin Young & Great-O-Khan & Callum Newman)

Taka Michinoku & Taichi & Tomohiro Ishii & Yuya Uemura vs. L.I.J. (Bushi & Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito & Yota Tsuji)

Master Wato & Yoh & Boltin Oleg & Toru Yano vs. TMDK (Kosei Fujita & Robbie Eagle & Hartley Jackson & Ryohei Oiwa)

Katsuya Murashima vs. Daiki Nagai

Wrestling Dontaku May 4 lineup:

IWGP World Hvt. Champion Hirooki Goto vs. Callum Newman

IWGP Global Hvt. Champion Yota Tsuji vs. Yuya Uemura

Taka Michinoku & Taichi & Tomohiro Ishii & Shota Umino vs. L.I.J. (Bushi & Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito & Shingo Takagi)

Tajiri & Chikuzen Ryota & Yoh & Toru Yano & Hiroshi Tanahashi vs. TMDK (Hartley Jackson & Kosei Fujita & Robbie Eagles & Ryohei Oiwa & Zack Sabre Jr.)

El Phantasmo & Oleg Boltin vs. Konosuke Takeshita & Rocky Romero

Maika & Hazuki & Koguma vs. Starlight Kid & AZM & Yuna Mizumori

Master Wato & Yoshi-Hashi vs. The United Empire (Jakob Austin Young & Great-O-Khan)

Batten Burabura & Mentai Kid vs. Gedo & Taiji Ishimori

Katsuya Murashima & Ryusuke Taguchi vs. Jet Wei & Hitamaru Sasaki