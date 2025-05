FREE PODCAST 5/27 – PWTorch Dailycast – PWT Talks NXT: Lindberg & Little discuss Jacy Jayne’s surprising win, Ethan Page vs. Ricky Saints, Dante Chen vs. Jasper Troy, more (83 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

SHOW SUMMARY: Nate Lindberg and Jobin Little discuss Jacy Jayne’s shock win over Stephanie Vaquer to become the new NXT Women’s Champion, Ethan Page vs. Ricky Saints, Dante Chen vs. Jasper Troy, Mike Santana vs. Tavion Heights, Tatum Paxley vs. Jaida Parker, and more.

