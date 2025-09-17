News Ticker

FREE PODCAST 9/16 – PWTorch Dailycast – PWT Talks NXT: Lindberg & Miller discuss NXT Homecoming including Lyra Valkyria & Rhea Ripley & Stephanie Vaquer vs. Fatal Influence, a shocking NXT vs. TNA Championship match set, more (94 min.)

September 17, 2025

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

SHOW SUMMARY: Nate Lindberg and David Miller discuss NXT Homecoming back at Full Sail Academy including Lyra Valkyria & Rhea Ripley & Stephanie Vaquer vs. Fatal Influence, a shocking NXT vs. TNA Championship match set for next week, Ethan Page vs. Tyler Breeze, Trick Williams & Carmelo Hayes vs. DIY, Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. The Culling, and more.

FREE VERSION: AUDIO LINK

AD-FREE VIP VERSION: VIP AUDIO LINK

NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO

OTHER LINKS…

Or support us on Patreon…

https://www.patreon.com/pwtorchvip

Subscribe to our YouTube Channel…

https://www.youtube.com/pwtorch

Follow us on Blue Sky…

https://bsky.app/profile/pwtorch.bsky.social

Emails…

wadekellerpodcast@gmail.com

kellerwade@gmail.com

pwtorch@gmail.com

THANK YOU FOR VISITING

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

ALL CONTENT © TDH COMMUNICATIONS INC. 2025