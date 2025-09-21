FREE PODCAST 9/21 – WKPWP NXT on USA Post-Show – 5 Yrs Ago: (9-23-2020) Kyle O’Reilly’s big opportunity, Candice LeRae winning women’s battle royal, possible creative changes due to COVID outbreak in NXT, more (116 min.)

News Ticker

September 21, 2025

September 21, 2025

SHOW SUMMARY: In this week’s 5 Yrs Ago Flashback episode of the Wade Keller Pro Wrestling Post-show (9-23-2020), we flash back to the “PWT Talks NXT” episode featuring PWTorch’s Kelly Wells, Nate Lindberg, and Tom Stoup covering Kyle O’Reilly’s big opportunity, Candice LeRae winning the women’s battle royal, possible creative changes due to the COVID outbreak in NXT, and more.

