NXT PREVIEW (9/30): Announced matches, location, how to watch

September 30, 2025

When: Tuesday, September 30, 2025

Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center

How To Watch: Live on CW Network

Announced Matches & Appearances

  • Jaida Parker vs. Lash Legend
  • NXT GM Ava and TNA Director of Authority Santino Marella choose teams for NXT Invasion

