NXT PREVIEW (10/28): Announced matches, location, how to watch

When: Tuesday, October 28, 2025
Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center
How To Watch: Live on CW Network
Announced Matches & Appearances
- Kelani Jordan vs. Jordynne Grace – TNA Knockouts World Championship match
- Kendal Grey vs. Lash Legend – WWE Evolve Women’s Championship match
- Jasper Troy vs. Axiom – Men’s Speed Championship No. 1 Contender’s match
- Tavion Heights vs. Myles Borne
