NXT PREVIEW (10/28): Announced matches, location, how to watch

October 28, 2025

When: Tuesday, October 28, 2025

Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center

How To Watch: Live on CW Network

Announced Matches & Appearances

  • Kelani Jordan vs. Jordynne Grace – TNA Knockouts World Championship match
  • Kendal Grey vs. Lash Legend – WWE Evolve Women’s Championship match
  • Jasper Troy vs. Axiom – Men’s Speed Championship No. 1 Contender’s match
  • Tavion Heights vs. Myles Borne

