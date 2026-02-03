NXT PREVIEW (2/3): Announced matches, location, how to watch

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
When: Tuesday, February 3, 2026
Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center
How To Watch: CW Network
Announced Matches & Appearances
- Ricky Saints vs. Shiloh Hill vs. Sean Legacy vs. Jackson Drake vs. Dion Lennox vs. Keanu Carver vs. Joe Hendry – Ladder match for vacant NXT Championship
- Izzi Dame vs. Thea Hail vs. Lola Vice – Triple Threat match for NXT Women’s North American Championship
- The Elegance Brand (M by Elegance & Heather by Elegance) (with Ash by Elegance & The Personal Concierge) vs. ZaRuca (SolRuca & Zaria) – TNA Knockouts World Tag Team Championship match
- Tony D’Angelo to explain his actions
