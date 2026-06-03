VIP NEWSLETTER – PRO WRESTLING TORCH #1972 (June 3, 2026): Keller’s WWE Clash in Italy report and Staff Roundtable Reviews, Parks column on AEW Women’s Division, TV reports, Newswire

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PWTorch Newsletter #1972
Cover-dated June 3, 2026
LINK: 1972 PWTorch Newsletter PDF
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SUMMARY: This week’s PWTorch Newsletter features Wade Keller’s WWE Clash in Italy report and Staff Roundtable Reviews… Greg Parks feature column assessing AEW’s Women’s Division… Keller’s TV reports… Torch Newswire… More…
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