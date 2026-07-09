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VIP PODCAST 7/8 – WKH – AEW Dynamite: MJF vs. Omega for AEW World Title, Takeshita vs. Fletcher for International Title, Casino Gauntlet, Jericho vs. Ciampa, Foley (32 min.)

July 9, 2026

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

SHOW SUMMARY: In this edition of the Wade Keller Hotline, PWTorch editor Wade Keller reviews the July 8 episode of AEW Dynamite start to finish including MJF vs. Kenny Omega for AEW World Title, Konosuke Takeshita vs. Kyle Fletcher for the AEW International Title, a women’s Casino Gauntlet, Chris Jericho vs. Tommaso Ciampa, Mick Foley, Ospreay & Jon Moxley in tag team match, and more.

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