RADICAN’S TAKE: NJPW spoiler-free viewing guide for G1 Climax 35 (Nights 11-14)

By Sean Radican, PWTorch columnist (Bluesky: @Sean Radican, X: @SR_Torch)

August 21, 2025

Radican’s spoiler free viewing guide for G1 Climax 35: Nights 11-14 (All matches ***½ or higher)

Radican’s G1 Climax 35: Night 11 (8/3) spoiler free viewing guide – A Block

(9) Yota Tsuji vs. Hiroshi Tanhashi (***¾)

Radican’s G1 Climax 35: Night 12 (8/5) spoiler free viewing guide – B Block

(6) Yoshi-Hashi vs. Konosuke Takeshita (****)

(9) Shingo Takagi vs. Zack Sabre Jr. (****½)

Radican’s G1 Climax 35: Night 13 (8/7) spoiler free viewing guide – A Block

(6) Taichi vs. Callum Newman (***¾)

(8) Yuya Uemura vs. Ryohei Oiwa (****)

(9) Yota Tsuji vs. David Finlay (****)

Radican’s G1 Climax 35: Night 14 (8/8) spoiler free viewing guide – B Block

(7) Zack Sabre Jr. vs. Drilla Maloney (***¾)

(9) Konosuke Takeshita vs. Shota Umino (****½)

