RADICAN’S TAKE: NJPW spoiler-free viewing guide for G1 Climax 35 (Nights 11-14)

Radican’s spoiler free viewing guide for G1 Climax 35: Nights 11-14 (All matches ***½ or higher)
Radican’s G1 Climax 35: Night 11 (8/3) spoiler free viewing guide – A Block
(9) Yota Tsuji vs. Hiroshi Tanhashi (***¾)
Radican’s G1 Climax 35: Night 12 (8/5) spoiler free viewing guide – B Block
(6) Yoshi-Hashi vs. Konosuke Takeshita (****)
(9) Shingo Takagi vs. Zack Sabre Jr. (****½)
Radican’s G1 Climax 35: Night 13 (8/7) spoiler free viewing guide – A Block
(6) Taichi vs. Callum Newman (***¾)
(8) Yuya Uemura vs. Ryohei Oiwa (****)
(9) Yota Tsuji vs. David Finlay (****)
Radican’s G1 Climax 35: Night 14 (8/8) spoiler free viewing guide – B Block
(7) Zack Sabre Jr. vs. Drilla Maloney (***¾)
(9) Konosuke Takeshita vs. Shota Umino (****½)
Contact Sean at pwtorchsean@gmail.com. Follow him on X @SR_Torch and on BlueSky @SeanRadican.
