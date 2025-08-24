VIP PODCAST 8/24 – NXT Heatwave Audio Roundtable: Lindberg & Little share their in-person experience including Oba Femi vs. Je’Von Evans, Jacy Jayne vs. Ash By Elegance vs. Masha Slamovich, more (42 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
SHOW SUMMARY: Nate Lindberg and Jobin Little share their in-person experience for NXT Heatwave including Oba Femi vs. Je’Von Evans for the NXT Championship, Jacy Jayne vs. Ash By Elegance vs. Masha Slamovich for the TNA Knockouts Championship, Hank & Tank vs. DarkState for the NXT Tag Championships, Jordynne Grace vs. Blake Monroe, Kelani Jordan vs. Jaida Parker vs. Lola Vice, and more.
DIRECT LINK: VIP AUDIO LINK
NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.