NXT PREVIEW (12/16): Announced matches, location, how to watch

When: Tuesday, December 16, 2025
Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center
How To Watch: CW Network
Announced Matches & Appearances
- Dion Lennox vs. Joe Hendry vs. Leon Slater vs. Myles Borne – No. 1 Contender’s Fatal Four-Way match for NXT Championship
- Blake Monroe vs. Thea Hail – NXT Women’s North American Championship match
- Hank & Tank (Hank Walker & Tank Ledger) vs. OTM (Bronco Nima & Lucien Price)
- Kendal Grey & Wren Sinclair vs. Fatal Influence (Fallon Henley & Lainey Reid)
