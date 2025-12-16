News Ticker

NXT PREVIEW (12/16): Announced matches, location, how to watch

December 16, 2025

When: Tuesday, December 16, 2025

Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center

How To Watch: CW Network

Announced Matches & Appearances

  • Dion Lennox vs. Joe Hendry vs. Leon Slater vs. Myles Borne – No. 1 Contender’s Fatal Four-Way match for NXT Championship
  • Blake Monroe vs. Thea Hail – NXT Women’s North American Championship match
  • Hank & Tank (Hank Walker & Tank Ledger) vs. OTM (Bronco Nima & Lucien Price)
  • Kendal Grey & Wren Sinclair vs. Fatal Influence (Fallon Henley & Lainey Reid)

