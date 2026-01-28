News Ticker

FREE PODCAST 1/27 – PWTorch Dailycast – PWT Talks NXT: Lindberg & Cattani discuss DarkState vs. OTM, Dion Lennox vs. Myles Borne, Lexis King vs. Tavion Heights, more (111 min.)

January 28, 2026

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

SHOW SUMMARY: Nate Lindberg and Kevin Cattani discuss DarkState vs. OTM, Dion Lennox vs. Myles Borne, Lexis King vs. Tavion Heights, Zaria vs. Thea Hail, Keanu Carver vs. Andre Chase, Jaida Parker vs. Nikkita Lyons, predictions for the NXT Championship ladder match, NXT entrant predictions for the Royal Rumble, and more.

FREE VERSION: AUDIO LINK

AD-FREE VIP VERSION: VIP AUDIO LINK

NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO

OTHER LINKS…

Or support us on Patreon…

https://www.patreon.com/pwtorchvip

Subscribe to our YouTube Channel…

https://www.youtube.com/pwtorch

Follow us on Blue Sky…

https://bsky.app/profile/pwtorch.bsky.social

Emails…

wadekellerpodcast@gmail.com

kellerwade@gmail.com

pwtorch@gmail.com

THANK YOU FOR VISITING

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

ALL CONTENT © TDH COMMUNICATIONS INC. 2025