FREE PODCAST 1/27 – PWTorch Dailycast – PWT Talks NXT: Lindberg & Cattani discuss DarkState vs. OTM, Dion Lennox vs. Myles Borne, Lexis King vs. Tavion Heights, more (111 min.)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
SHOW SUMMARY: Nate Lindberg and Kevin Cattani discuss DarkState vs. OTM, Dion Lennox vs. Myles Borne, Lexis King vs. Tavion Heights, Zaria vs. Thea Hail, Keanu Carver vs. Andre Chase, Jaida Parker vs. Nikkita Lyons, predictions for the NXT Championship ladder match, NXT entrant predictions for the Royal Rumble, and more.
FREE VERSION: AUDIO LINK
AD-FREE VIP VERSION: VIP AUDIO LINK
NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO
OTHER LINKS…
Or support us on Patreon…
–https://www.patreon.com/
Subscribe to our YouTube Channel…
–https://www.youtube.com/
Follow us on Blue Sky…
–https://bsky.app/profile/
Emails…
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.