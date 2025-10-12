News Ticker

FREE PODCAST 10/12 – WKPWP NXT on USA Post-Show – 5 Yrs Ago: (10-14-2020) Toni Storm’s return match, Lumis vs. Priest, Women’s No. 1 Contender match, Draft rumors, build to Halloween Havoc, more (111 min.)

October 12, 2025

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

SHOW SUMMARY: In this week’s 5 Yrs Ago Flashback episode of the Wade Keller Pro Wrestling Post-show (10-14-2020), we flash back to the “PWT Talks NXT” episode featuring PWTorch’s Nate Lindberg, Tom Stoup, and Kevin Cattani cover Dexter Lumis vs. Damien Priest, Women’s #1 Contender Match, Toni Storm’s return match, Draft rumors, the build to Halloween Havoc, and more.

FREE VERSION: AUDIO LINK

AD-FREE VIP VERSION: VIP AUDIO LINK

NOT VIP? NO PROBLEM… CLICK HERE FOR VIP SIGN UP INFO

OTHER LINKS…

Or support us on Patreon…

https://www.patreon.com/pwtorchvip

Subscribe to our YouTube Channel…

https://www.youtube.com/pwtorch

Follow us on Blue Sky…

https://bsky.app/profile/pwtorch.bsky.social

Emails…

wadekellerpodcast@gmail.com

kellerwade@gmail.com

pwtorch@gmail.com

THANK YOU FOR VISITING

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

ALL CONTENT © TDH COMMUNICATIONS INC. 2025