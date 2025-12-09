NXT PREVIEW (12/9): Announced matches, location, how to watch

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
When: Tuesday, December 9, 2025
Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center
How To Watch: CW Network
Announced Matches & Appearances
- Blake Monroe Open Challenge for NXT Women’s North American Championship
- Kelani Jordan vs. Jordynne Grace
- Shiloh Hill in-ring debut
- Hank & Tank (Hank Walker and Tank Ledger) return
LAST WEEK’S NXT RESULTS: NXT DEADLINE RESULTS (12/6): Men and Women’s Iron Survivor Challenges, Ricky Saints vs. Oba Femi, more
OR CHECK THIS OUT AT PROWRESTLING.NET: Powell’s NXT Deadline Hit List: Ricky Saints vs. Oba Femi for the NXT Title, Iron Survivor Challenge matches, Ethan Page vs. Mr. Iguana for the NXT North American Title
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.