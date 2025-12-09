News Ticker

NXT PREVIEW (12/9): Announced matches, location, how to watch

December 9, 2025

When: Tuesday, December 9, 2025

Where: Orlando, Fla. – WWE Performance Center

How To Watch: CW Network

Announced Matches & Appearances

  • Blake Monroe Open Challenge for NXT Women’s North American Championship
  • Kelani Jordan vs. Jordynne Grace
  • Shiloh Hill in-ring debut
  • Hank & Tank (Hank Walker and Tank Ledger) return

